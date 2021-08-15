الخارجية العراقية تفصح عن مصير الرعايا في أفغانستان

شفق نيوز/ طمأنت وزارة الخارجية العراقية، مساء يوم الأحد، بأنها ليس لديها تمثيل دبلوماسي أو موظفين في أفغانستان منذ العام 2017 حيث تم إخلاء الجميع بعد استهداف السفارة العراقية بهجوم انتحاري.

وقال مصدر في الدائرة القنصلية بالوزارة، لوكالة شفق نيوز، إن "مبنى السفارة العراقية في العاصمة الأفغانية كابول خالٍ من أي موظف عراقي ولا خوف على أحد هناك من سيطرة حركة طالبان على المدينة".

وأضاف "جميع الموظفين والعاملين العراقيين في السفارة تم إخلاؤهم منذ عام 2017 بعد استهدافها بهجوم انتحاري، ولم يعد لدينا أي تمثيل دبلوماسي في أفغانستان".

يشار إلى أن السفارة العراقية في العاصمة الأفغانية كابول، تعرضت في 31 تموز 2017 لهجوم مزدوج انتحاري ومسلح، تمكنت قوات الأمن الأفغانية من إحباطه بقتل جميع المهاجمين إلى جانب مقتل حارسين أمنيين أفغانيين، دون تسجيل ضحايا من العراقيين.

وسيطرت حركة طالبان اليوم الأحد على العاصمة الأفغانية كابول، مما دفع الدول التي لديها تمثيلاُ دبلوماسياً في أفغانستان إلى إخلاء رعاياها هناك.