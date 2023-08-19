الخارجية العراقية تعلن تفاصيل منح السمات المجانية لزوار أربع دول

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم السبت، تفاصيل منح سمات الدخول المجانية للزوار من باكستان ولبنان وأفغانستان واليمن.

وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، إن "الزائرين من باكستان يمنحون السمة عبر سفارتنا من إسلام آباد وبشكل مجاني"، موضحاً ان "بعثاتنا في طهران وكرمنشاه والأهواز ستمنح السمات للزائرين من باكستان وأفغانستان بشكل مجاني".

وأضاف أن "بعثاتنا في الهند (دلهي ومومباي) ستمنح الزائرين الهنود سمة السفر ويتم استحصال الامور المقررة رسميا"، مشيراً الى ان "جميع المتقدمين من الدول اعلاه سيكونون عبر الشركات السياحية المسجلة عند هيئة السياحة العراقية".

ولفت الى "اعتماد لاصق سمة السفر الدينية"، مبيناً ان "الزائرين من لبنان سيمنحون سمة السفر مجانا وعبر سفارتنا في بيروت".