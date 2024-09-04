الخارجية العراقية تعلن تضامنها مع مصر وتندد بتصريحات الحكومة الاسرائيلية

شفق نيوز/ نددت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، بشدة بالتصريحات التي ادلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي زعم فيها بأن حركة حماس تحصل على السلاح من مصر عبر محور فيلادلفيا.

وأعربت الخارجية العراقية في بيان، عن إدانتها "الشديدة" للتصريحات الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية، "التي تستهدف عرقلة جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بهدف استمرار الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها قوات الاحتلال".

وأكدت الوزارة تضامنها الكامل مع مصر في مواجهة هذه المزاعم الباطلة، رافضة في الوقت ذاته محاولات اسرائيل "تزييف الحقائق وتضليل المجتمع الدولي عبر الأكاذيب المتعلقة بالشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر، مما يُنذر بتصعيد خطير للعنف في المنطقة".

وشددت وزارة الخارجية في بيانها، على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لإلزام القوات الاسرائيلية بإنهاء عدوانها على غزة بشكل فوري، وذلك لتمكين معالجة الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.

وكان نتنياهو قال، الإثنين، إن حركة حماس تحصل على السلاح من مصر عبر محور فيلادلفيا.

وأوضح: "لقد حرصنا على أن لا يدخل دبّوس إلى غزة من جانبنا لكنهم سلحوا أنفسهم عبر محور فيلادلفيا ومصر".

وشدد على أنه "من يصرح بإمكانية انسحابنا من فيلادلفيا لمدة 42 يوما يعرف أنها ستتحول إلى 42 عاما".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد قال في وقت سابق إن نتنياهو "متمسك بمبدأ بقاء إسرائيل فعليا في محور فيلادلفيا، من معبر كرم أبو سالم إلى البحر".

وكانت مصر رفضت اتهامات نتنياهو، وأكدت أن "عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التي تزيد تأزيم الموقف، وتستهدف تبرير السياسات العدوانية والتحريضية، والتي تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة".