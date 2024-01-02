الخارجية العراقية تعلن تضامنها مع اليابان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية،، يوم الثلاثاء، تضامنها مع اليابان "حكومة وشعباً"، بسبب الزلازل التي ضربت بلادهم وأوقعت العديد من الضحايا.

وقال إعلام الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الخارجية تُعبّر عن صادق تعازيها وتضامنها مع اليابان حكومةً وشعباً جراء الزلزال الذي ضرب وسط البلاد يوم أمس وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين وأحدث اضراراً كبيرة بالمباني".

وتابع "في الوقت الذي تعلن فيه الوزارة عن وقوفها مع اليابان الصديق تتقدم إلى ذوي الضحايا بخالص المواساة مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".

وضربت زلازل قوية وسط اليابان الاثنين ما تسبب في حدوث موجات تسونامي ما دفع السلطات إلى الطلب من السكان مغادرة المناطق المعنية واللجوء إلى المرتفعات

وتعرض وسط اليابان لـ155 زلزالا بين الساعة 16,00 الاثنين والساعة 09,00 الثلاثاء، ومعظم هذه الزلازل تجاوزت قوتها 3 درجات. وشعر السكان بست هزات قوية إضافية صباح الثلاثاء.

وكان وزير الدفاع مينورو كيهارا أعلن أن ألف جندي يستعدون للتوجه إلى المنطقة، بينما وضع 8500 غيرهم في حال تأهب. وأرسلت نحو عشرين طائرة عسكرية لتقييم الأضرار.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانيّة من احتمال حدوث أمواج تسونامي يصل ارتفاعها إلى خمسة أمتار، لكنها عادت لتخفض هذا التوقع إلى ثلاثة أمتار. وقال مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ إن خطر حدوث تسونامي "خف إلى حدّ كبير".