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الخارجية العراقية تعلن إتخاذ أعلى مستويات الرد الدبلوماسيّ لمواجهة القصف التركي

Category: سیاسة

Date: 2022-07-20T14:17:40+0000
الخارجية العراقية تعلن إتخاذ أعلى مستويات الرد الدبلوماسيّ لمواجهة القصف التركي

شفق نيوز/ دانت الحكومة العراقية، يوم الأربعاء، القصف المدفعي التركي الذي استهدف منتجعاً سياحياً في إدارة منطقة "زاخو" المستقلة في إقليم كوردستان، معلنة اتخاذ أعلى مستويات الرد الدبلوماسيّ.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومةُ العراقيّة تدين وبأشَدِّ العبارات القصف الذي إستهدفَ منتجعاً سياحيّاً في مدينة زاخو، اليوم الأربعاء، وتُؤَكِّد أنَّ هذه المواقف تمثِّلُ إنتهاكاً صارخاً لسيادة العراق، وتهديداً واضحاً للآمنين من المدنيين، الذين إستُشهِدَ عددٌ منهم وجُرِحَ أخرون جرّاء هذا الفعل".

واوضحت ان "هذا الإعتداء يُعَدُّ إستهدافاً لأمنِ العراق وإستقرار شعبه، وإذ نُؤكّد رفضنا القاطع لهذه الانتهاكات التي تُخالِف المواثيق والقوانين الدوليّة، نشيرُ إلى أنَّ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظميّ وجّه بتشكيل لجنة تحقيقيّة برئاسة وزير الخارجيَّة فؤاد حسين وعضويةِ عددٍ من القادة الأمنيين، بهدف الوقوف على تفاصيل دقيقة حول الطرف المعني بالاستهداف".

وتابعت، "سيتم إتخاذ أعلى مستويات الرد الدبلوماسيّ، بدءاً من اللجوءِ إلى مجلس الأمن وكذلك إعتماد كافة الإجراءات الأُخرى المقرّرة في هذا الشأن".

وافاد مسؤول محلي، اليوم الأربعاء، بأن أكثر 30 سائحاً بينهم نساء وأطفال سقطوا بين قتيل وجريح بالقصف المدفعي التركي الذي استهدف مصيفا في إدارة منطقة "زاخو" المستقلة في إقليم كوردستان.

وأدانت كتل سياسية ومنظمات اجتماعية، اليوم الأربعاء، القصف المدفعي التركي الذي استهدف منتجعاً سياحياً في إدارة منطقة "زاخو" المستقلة في إقليم كوردستان، وسط مطالبات بانعقاد جلسة طارئة للبرلمان العراقي.

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