الخارجية العراقية تعزّي تركيا بحادثة الطائرة "المنكوبة"

شفق نيوز- بغداد

أعربت وزارة الخارجية العراقية، مساء اليوم الأربعاء، عن تضامن العراق حكومة وشعباً مع جمهورية تركيا على خلفية حادثة تحطم طائرة عسكرية ومقتل من فيها.

وقال بيان صادر عن الوزارة ورد وكالة شفق نيوز، إن الوزارة تُعرب عن خالص تعازي جمهورية العراق إلى جمهورية تركيا الصديقة، إثر حادث سقوط طائرة الشحن العسكرية التركية المنكوبة، التي كان على متنها عشرون فرداً، بمن فيهم طاقم الطائرة، وذلك على الحدود بين أذربيجان وجورجيا".

وعبّرت الوزارة وفقا البيان، عن "تضامن جمهورية العراق مع حكومة وشعب جمهورية تركيا في هذا الحادث الأليم، وتقدم خالص المواساة لذوي الضحايا،

سائلةً الله العلي القدير أن يتغمّد الضحايا برحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان".

وكانت رئاسة اقليم كوردستان العراق أعربت في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن "أحر" التعازي في حادث تحطم الطائرة العسكرية "المأساوي" في جورجيا.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحطّم طائرة شحن عسكرية تابعة لها عند الحدود بين جورجيا وأذربيجان أثناء عودتها إلى البلاد.

وذكرت الوزارة في تدوينة على منصة "إكس"، أن "طائرة شحن تابعة لها من طراز (سي-130) التي أقلعت من أذربيجان من أجل العودة، عند الحدود الجورجية-الأذربيجانية، قد تحطّمت".

وأشارت إلى أن "عملية البحث والإنقاذ جارية"، فيما لم توضح إن كان الحادث تسبب بسقوط ضحايا، ولا عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها.