الخارجية العراقية تعزي سوريا في ضحايا حادث سير دير الزور- دمشق

شفق نيوز- بغداد

أعربت وزارة الخارجية العراقية، يوم الأحد، عن خالص تعازي العراق إلى الحكومة السورية وشعبها بضحايا الحادث المروري الذي وقع على طريق دير الزور – دمشق، وأسفر عن مصرع وجرح العشرات.

وقدمت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، التعازي إلى ذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدة تضامن العراق مع سوريا في هذا المصاب الأليم.

وكانت وزارة الصحة السورية قد أعلنت أمس السبت، مصرع 35 شخصاً وإصابة 30 آخرين جراء تصادم حافلتي ركاب بين منطقتي السخنة وتدمر على طريق دمشق/ دير الزور في البادية السورية.