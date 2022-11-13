الخارجية العراقية تعزي تركيا في تفجير تقسيم  

شفق نيوز/ أعرب وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للحادث "الإرهابي"، الذي استهدف منطقة تقسيم وسط إسطنبول، وأودى بحياة عددٍ من المدنيين، وجرح آخرين.

جاء ذلك في بيان للوزارة، ورد إلى وكالة شفق نيوز، وأضاف "نُشاطِر الجُمْهُوريَّة التركيَّة حكومةً وشعباً، سيما عائلات الضحايا، ألم الحزن في هذه اللحظات، ونُقدِّم التعازي الصادقة وخالص المُوَاساة".

وفي وقت سابق، صرح نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، بأن سلطات البلاد تعتبر الانفجار الذي وقع في اسطنبول هجوما إرهابيا ارتكبته امرأة نفذته معطيات أولية.

وقال أوقطاي: "نقدر أن هذا عمل إرهابي قام فيه المهاجم الذي نعتقد أنه امرأة بتفجير قنبلة، وسط اسطنبول".

ووفقا له، فإن عدد المصابين في انفجار اسطنبول ارتفع إلى 81، اثنان منهم في حالة خطيرة.