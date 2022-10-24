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الخارجية العراقية تطلع اليابان على تحركات السوداني: بحكومته سيستقر العراق

Category: سیاسة

Date: 2022-10-24T08:37:31+0000
الخارجية العراقية تطلع اليابان على تحركات السوداني: بحكومته سيستقر العراق

شفق نيوز/ أطلع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الإثنين، السفير الياباني الجديد لدى بغداد على التحركات التي يجريها رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة، التي قال إنها ستؤدي الى استقرار الأوضاع الداخلية في العراق.

جاء ذلك خلال تسلّمه نسخة من أوراق إعتماد ماتسوموتو هوتوشي، سفير اليابان الجديد لدى العراق بحسب بيان لاعلام الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى بحث العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وطوكيو، وسُبُل الارتقاء بها إلى ما يُلبِّي طموح كلا الشعبين الصديقين.

وأكَّد الوزير حسين أنَّ "موقع العراق الجغرافيّ يمثل عنصر قوة في المنطقة لما يمتلكه من إحتياطات كبيرة من الموارد الطبيعيَّة".

وتطرق حسين إلى الحوارات التي يجريها رئيس الوزراء المكلف مع القوى السياسيَّة من أجل تشكيل الحكومة بالسرعة الممكنة، والتي ستؤدي إلى إستقرار الأوضاع الداخليَّة في العراق، وفقاً للبيان. وأكّد دعمه لجُهُود السفير الجديد في تعزيز العلاقات بين البلدين وتطوير التعاون الثنائيّ بما يحقق المصالح المُشترَكة.

من جانبه، قدم السفير اليابانيّ تهانيه إلى الوزير بمُناسبة إنتخاب رئيس الجُمهُوريَّة وتكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة المُقبلة، مُؤكَّداً رغبة حكومة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائيَّة، وبما يسهم في رفد التعاون والتنسيق المُشترَك في مُختلِف المُستويات.

وقال السفير الياباني، إن "العراق دولة إستراتيجيَّة في المنطقة ويمتلك علاقات مُتوازنة مع دول الجوار الجغرافيّ ودول العالم وأن اليابان عازمة على الارتقاء بعلاقاتها مع العراق".

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