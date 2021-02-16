الخارجية العراقية تصدر أول تعليق على قصف أربيل

شفق نيوز/اصدرت وزارة الخارجية العراقية، يوم الثلاثاء، بياناً حول حادثة قصف أربيل بإقليم كوردستان، مؤكدة استمرار التحقيقات في الحادثة، فيما قدمت شكرها للتضامن الدولي بشأنها.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "ندينُ العملية الإرهابية التي وقعت على مطار أربيل والمواقع القريبة من القنصليات الدبلوماسيّة فيها يوم أمس الاثنين"، مؤكدة أنَّ "الحكومةَ العراقية ستتخذ كافة السُبل لمحاربة فلول الإرهاب وبأي شكل كان وتحت أيِّ مسمى، وهي عازمةٌ على مواصلة إستكمال الحرب ضدَّ هذه الجماعات".

وأعربت الخارجية العراقية، عن شكرها "للتضامن الدوليّ مع الشعب العراقي، في هذه الحادثة"، مشير إلى أن "التحقيقات مستمرة من قبل لجنة مشتركة من الجهات الأمنية الاتحادية وحكومة الاقليم".

وشددت الخارجية على أن "الحكومة العراقية ستتخذ كافة الإجراءات لمحاسبة مرتكبي هذه الأعمال وتقديمهم إلى العدالة".

واعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن حادثة القصف في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان تهدف إلى "خلق الفوضى وخلط الأوراق".

ووصف الرئيس العراقي برهم صالح، في وقت سابق اليوم، القصف بالتصعيد الخطير، كما وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة مع الإقليم لإعتقال المتورطين.

كما أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عن غضب الولايات المتحدة في أعقاب الهجوم الصاروخي، وتعهد بتقديم الدعم لجميع الجهود للتحقيق ومحاسبة المسؤولين.

في وقت دعا فيه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في بيان، مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بأن تأخذ مخاطر هذا الهجوم على محمل الجد، وأن تعملا على إنهاء المخاطر التي تشكل تهديدا على أرض إقليم كوردستان عن طريق مساعدة الحكومة العراقية في تنفيذ الدستور العراقي وخاصة المادة 140.