الخارجية العراقية "تصحح": ندين الاعتداء الإسرائيلي على مخيم جنين

شفق نيوز/ أكدت وزارة الخارجية العراقية، يوم السبت، إدانتها للهجوم الإسرائيلي على مخيم جنين والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدداً من الفلسطينيين، مصححة بذلك بياناً سابق بدا وكأنه يدين هجوماً فلسطينياً أدى لمقتل ثمانية إسرائيليين.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "تُدينُ وزارة الخارجيَّة العراقيَّة، اقتحام الإحتلال الصهيونيّ لمدينة ومخيم جنين في دولة فلسطين، والذي أسفر عن إستشهاد وإصابة عدداً من المواطنين الفلسطينيين".

وأضاف "تؤكد الوزارة تضامن حكومة وشعب العراق مع أبناء القدس الشريف، ونطالبُ بوقفِ الهجمات العدائيَّة على الآمنين فيها".

وتابع "نجدّدُ موقفنا الثابت والمبدئيّ من القضيَّة الفلسطينيَّة، التي كانت وما تزال قضيَّة مُحوريَّة".

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت وزارة الخارجيَّة العراقيَّة، بياناً أدانت فيه الهجوم الإرهابيّ الذي وقع في مدينة القدس، وأسفر عن وفاة وإصابة عددٍ من المواطنين الفلسطينيين.

وقال المتحدِّث بإسم وزارة الخارجية أحمدالصحّاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "تُؤَكِّد الوزارة تضامن حكومة وشعب العراق مع أبناء القدس الشريف، ونطالبُ بوقفِ الهجمات العدائيَّة على الآمنين فيها".

وتابع الصحاف؛ "نجدّدُ موقفنا الثابت والمبدئيّ من القضيَّة الفلسطينيَّة، التي كانت ولاتزال قضيَّة مُحوريَّة".

وقضى 10 فلسطينيين برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية يوم الخميس الماضي.

ويوم أمس الجمعة؛ أسفر هجوم مسلح، على كنيس يهودي بمستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية عن مقتل ما لا يقل عن 7 إسرائيليين، حسب مصادر رسمية إسرائيلية.