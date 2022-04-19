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الخارجية العراقية تسلم السفير التركي "مذكرة احتجاج شديدة اللهجة" على العملية العسكرية

Category: سیاسة

Date: 2022-04-19T12:01:09+0000
الخارجية العراقية تسلم السفير التركي "مذكرة احتجاج شديدة اللهجة" على العملية العسكرية

شفق نيوز/ أبلغت وزارة الخارجية العراقية يوم الثلاثاء، السفير التركي لدى بغداد "احتجاجا شديد اللهجة" بسبب العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش التركي في مناطق من إقليم كوردستان وشمالي العراق.

وذكر بيان للخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الوزارة "استدعت سفير الجُمهوريَّة التركيَّة لدى العراق السيّد علي رضا كوناي، على خلفيّة الخروقات والانتهاكات المُستمِرّة للجيش التركيّ، ومنها:العمليّة العسكريّة الأخيرة واسعة النطاق، إذ طالَت مناطقَ متينا، الزاب، أفاشين، وباسيان في شمال العراق".

واشار البيان إلى أن الوزارة سلمت "السفير التركيّ مُذكّرة احتجاج شديدة اللهجة داعيةً إلى الكفّ عن مثل هذه الأفعال الاستفزازيّة، والخروقات المرفوضة".

وتابع أن الحكومةُ العراقيّة تجدد مطالبتها بإنسحابِ كامل القوّات التركيَّة من الأراضيّ العراقيَّة بنحوٍ يعكسُ إحتراماً مُلزِمَاً للسيادة الوطنيَّة.

ولفت إلى إنَّ "العراقَ يمتلكُ الحَقَّ القانونيّ لإتخاذ الإجراءات الضروريّة والمناسبة وفقاً لأحكام ميثاقِ الأُمم المُتحدة، وقواعد القانون الدوليّ إزاءَ أعمالٍ عدائيّة وأُحادية الجانب كهذه، إذ تجري دون التنسيق مع الحكومةِ العراقيَّة".

واطلق الجيش التركي عملية عسكرية داخل الأراضي العراقية لملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني.

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