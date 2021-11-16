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الخارجية العراقية تسجل 170 مهاجراً راغباً بالعودة من حدود بيلاورسيا

Category: سیاسة

Date: 2021-11-16T08:47:17+0000
الخارجية العراقية تسجل 170 مهاجراً راغباً بالعودة من حدود بيلاورسيا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 170 مهاجراً راغباً بالعودة من حدود بيلاورسيا – بلوندا.

وقال المتحدث باسم الخارجية احمد الصحاف، في بيان مقتضب ورد إلى وكالة شفق نيوز، "سجلنا حتى الان 170 من الراغبين بالعودة الطوعية ومنحنا 55 جواز سفر للعبور".

وأوضح أن "كوادرنا الدبلوماسية تستكمل الآن التنسيق اللوجستي مع سلطات المطار في منسك لتنفيذ الرحلة الاستثنائية لاعادة العالقين".

يذكر أن المئات من العائلات العالقة عند الحدود البيلاروسية - لتوانيا يواجهون صعوبات في العبور الى وجهتهم في دول الاتحاد الاوربي بعدما منعتهم الجهات الرسمية في بيلاروسيا من عبور الحدود .

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية احمد الصحاف قال في تصريحات متلفزة إن "المسافرين العراقيين الى بيلاروسيا في خطر حقيقي، وهم بيد تجار البشر، كما أشار إلى أن اجراءات الحكومة العراقية هي لمنع تعرض المسافرين العراقيين الى المسائلة القانونية .

فيما اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية عن ارسال وفد الى المانيا لمناقشة مسؤولي دول الاتحاد الاوربي  ازمة العراقيين العالقيين على حدود بيلاروسيا.

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