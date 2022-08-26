الخارجية العراقية تستنكر الهجوم على رتل للسفارة الاسترالية قرب المنطقة الخضراء

شفق نيوز/ استنكرت وزارة الخارجية العراقية، يوم الجمعة، الهجوم الذي استهدف رتلاً للسفارة الاسترالية قرب المنطقة الخضراء ببغداد.

وقال المتحدِّث بإسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصَحّاف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الخارجيّة تستنكر الحادث الذي طال عجلةً دبلوماسيَّة تابعة للسفارة الإستراليّة في بغداد،لم يُسفِر عن إصابات".

وأضاف، "إذ تُعرِبُ الوزارة عن تضامُنِها مع الجانب الإستراليّ، فإنها تُؤَكِّدُ إلتزامها الكامل بإتفاقيّة فيينا لتنظيم العلاقات، لحمايةِ كوادر ومباني البعثات الدبلوماسيّة وتيسير عملها بما يُعَزِّزُ أواصر العمل المُشترَك".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني بوقوع انفجار على طريق منطقة القادسية المؤدي للمنطقة الخضراء ببغداد، من دون بيان تفاصيل أكثر.

وبهذا الصدد، قال المصدر لوكالة شفق نيوز، "بحسب التفاصيل اللاحقة، فإن العبوة استهدفت رتل عجلات تابع للسفارة الاسترالية، مما تسبب بتضرر احداها. ولم بعد ترد تفاصيل أكثر.

ولاحقاً قال، أفاد مصدر أمني، بتضرر عجلة تابعة للسفارة الاسترالية خلال الانفجار الذي وقع قرب المنطقة الخضراء ببغداد.