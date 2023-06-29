الخارجية العراقية تستدعي السفيرة السويدية وتبلغها "احتجاجاً شديداً" على "حرق القرآن"

شفق نيوز/ استدعت الخارجية العراقية، يوم الخميس، السفيرة السويدية في بغداد، وسلمتها احتجاجاً على إقدام لاجئ من أصول عراقية، على إحراق نسخة من القرآن الكريم أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم.

وذكرت المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف في بيان إنه تمت مطالبة "الحكومة السويديَّة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الاساءة المتكررة للقرآن الكريم،على أن المسوغات القانونية وحرية التعبير لاتبرر السماح بالإساءة للمقدسات الدينيَّة".