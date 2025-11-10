الخارجية العراقية ترد على بقائي بشأن الانتخابات: تصريح مستفز وتدخل مرفوض

شفق نيوز- بغداد

عبرّت وزارة الخارجية العراقية، يوم الاثنين، عن رفضها لتصريحات نظيرتها الإيرانية بشأن وجود تدخلات أميركية في الانتخابات البرلمانية العراقية، معتبرة هذه التصريحات "مستفزة وتدخلاً مرفوضاً" في الشأن العراقي.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها تعرب عن "استغرابها من التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعیل بقائي، بشأن الانتخابات في جمهورية العراق".

وأضافت "هذا التصريح الذي نراه مستفزاً ويمثل تدخلاً واضحاً ومرفوضاً في الشأن الداخلي العراقي، إذ إن العملية الانتخابية تعد شأناً وطنياً خالصاً يَخضعُ لإرادةِ الشعبِ العراقيِّ ومؤسّساتهِ الدستوريّةِ حصراً".

وأكدت الوزارة أنَّ "العراق يُقيمُ علاقات متوازنة مع جيرانه، تقومُ على مبدأ احترامِ السّيادةِ المتبادلةِ، وعدمِ التدخّلِ في الشؤونِ الدّاخليّةِ للدّول. كما تُشدّدُ على أنّ الحفاظَ على حُسنِ الجوار يتطلّبُ التزاماً دقيقاً بهذهِ المبادئِ، وتجنّبَ أيِّ تصريحاتٍ أو مواقفَ من شأنِها المساسُ بسيادةِ العراقِ أو التدخّلُ في شؤونهِ الدّاخليّةِ".

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قد أكد في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن الانتخابات في العراق تمثل محطة حاسمة في تحديد مصير الشعب العراقي.

وأضاف في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن أي تدخل خارجي في هذا المسار "مرفوض ومستنكر من قبل الشعب العراقي والحكومة وسائر الدول المسؤولة".

وأشار بقائي إلى أن التدخلات الأميركية في الشأن العراقي "ضارة بلا شك"، موضحاً أن التجارب السابقة أثبتت أن كلما تدخلت الولايات المتحدة في شؤون دول المنطقة، كانت النتيجة الإضرار بالسلام والاستقرار فيها.

وأعرب المتحدث عن أمل طهران في أن تسفر التطورات المرتقبة في العراق خلال الأيام المقبلة عن نتائج تخدم مصلحة الشعب العراقي وتعزز استقرار المنطقة بأسرها.

وأشار بقائي إلى أن العراق يُعد بلدًا مهمًا جدًا لإيران باعتباره جارًا مسلمًا تربطه علاقات وثيقة بطهران، وأن أمنه واستقراره وازدهاره تحظى بأهمية خاصة لدى الجمهورية الإسلامية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن الانتخابات في العراق شأن داخلي بحت، ومهما كانت نتائجها، فإنّ العلاقات الودّية بين إيران و العراق ستستمر، لافتا إلى العراق بلدٌ كبير ويعرف جيدًا كيف يدير علاقاته مع مختلف الأطراف.

وشرعت المراكز الانتخابية في مناطق ومدن العراق كافة، صباح يوم أمس الأحد، بفتح أبوابها لإستقبال المصوتين في الاقتراع الخاص للانتخابات التشريعية في دورتها السادسة بالعراق، فيما سينطلق الاقتراع العام للمواطنين كافة يوم غد الثلاثاء.