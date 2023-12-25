الخارجية العراقية ترحب بإعلان المبعوث الأممي بشان دعم مسار السلام في اليمن

شفق نيوز / رحبت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، ببيان المبعوث الاممي الى اليمن المتضمن خريطة وافق عليها طرفا النزاع اليمني للدخول في عملية السلام.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الوزارة تعرب عن ترحيبها بالبيان الذي أصدره المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، والمتضمن التوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة اليمنية".

وأضاف البيان أن "الوزارة تأمل أن يُسهم الاتفاق في تحقيق تطلعات شعب اليمن في الاستقرار والسلام والازدهار"، معربة عن "تقدير جمهورية العراق للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتعزيز الأمن في جمهورية اليمن".

وكان المبعوث الأممي الى اليمن هانس غروندبرغ أعلن موافقة طرفي النزاع في اليمن على مجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقفا لإطلاق النار بينهما والانخراط بعملية سلام والانخراط في عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة، فيما أعلنت الحكومة اليمنية في عدن بهذا الإعلان.