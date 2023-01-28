الخارجية العراقية تدين "هجوما ارهابيا" في مدينة القدس

شفق نيوز/ دانت وزارة الخارجيَّة العراقيَّة، يوم السبت، الهجوم الإرهابيّ الذي وقع في مدينة القدس، وأسفر عن وفاة وإصابة عددٍ من المواطنين الفلسطينيين.

واضاف المتحدِّث بإسم وزارة الخارجية أحمدالصحّاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "تُؤَكِّد الوزارة تضامن حكومة وشعب العراق مع أبناء القدس الشريف، ونطالبُ بوقفِ الهجمات العدائيَّة على الآمنين فيها".

وتابع الصحاف؛ "نجدّدُ موقفنا الثابت والمبدئيّ من القضيَّة الفلسطينيَّة، التي كانت ولاتزال قضيَّة مُحوريَّة".

وقضى 10 فلسطينيين برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية يوم الخميس الماضي.

ويوم الجمعة؛ أسفر هجوم مسلح، على كنيس يهودي بمستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية عن مقتل ما لا يقل عن 7 إسرائيليين، حسب مصادر رسمية إسرائيلية.