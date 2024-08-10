إدانات شديدة وواسعة من العراق إزاء مجزرة مدرسة "التابعين" في غزة

شفق نيوز/ أعرب وزارة الخارجية العراقية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين "للاعتداء" الإسرائيلي "الهمجي" الذي استهدف فجر اليوم السبت مدرسة "التابعين" في حي الدرج شرق مدينة غزة، مما أدى إلى سقوط أكثر من 100 فلسطيني وإصابة العشرات من المدنيين "الأبرياء".

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن "هذه الاعتداءات المتكررة ضد المدنيين تُعَدُّ انتهاكاً صارخاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، بما في ذلك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما تُظهر تجاهل الكيان الإسرائيلي للمبادرات الدولية الهادفة إلى وقف العدوان على غزة".

وأكد البيان على ضرورة "اتخاذ المجتمع الدولي، والدول الإسلامية خاصة، موقفاً حازماً وموحداً لإيقاف هذه الجرائم الإسرائيلية المستمرة وتوفير الحماية الفورية للشعب الفلسطيني الأعزل".

بدوره أدان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني المجزرة التي نفذتها قوات "الاحتلال" التي استهدفت المصلين الفلسطينيين في مدرسة التابعين بغزة.

من جهته وصف رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي قصف الجيش الاسرائيلي المدرسة بـ"الفاجعة ووصمة عار في جبين دول العالم التي اتخذت الصمت عنوانا لها عند تكرار المجازر والمشاهد المروعة للكيان الغاصب ، ولم تتخذ موقفا شجاعا وحازما ، فهي قد تكون شريكة في قتل الأبرياء في فلسطين".

وندد المرجع الديني آية الله علي السيستاني، يوم السبت، بالمجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي عبر قصفه مدرسة "التابعين" في قطاع غزة والذي أسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح من النازحين والمشردين، محذرا في الوقت ذاته من زيادة مخاطر حدوث "مصادمات كبرى" في المنطقة اثر خرق اسرائيل سيادة بعض الدول.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل أكثر من 100 فلسطيني وإصابة العشرات بجروح، فجر اليوم السبت، إثر قصف إسرائيلي لمدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة.

وتعليقا على الهجوم، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بتوجيه من استخبارات جيش الدفاع الإسرائيلي والشاباك، ضرب سلاح الجو الإسرائيلي بدقة إرهابيي حماس الذين يعملون داخل مركز القيادة والسيطرة التابع للحركة والموجود في مدرسة التابعين والذي يعد بمثابة مأوى لسكان مدينة غزة".