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الخارجية العراقية تدين قصف كوردستان وتهدد ايران بـ"اعلى المواقف الدبلوماسية"

Category: سیاسة

Date: 2022-09-28T11:14:11+0000
الخارجية العراقية تدين قصف كوردستان وتهدد ايران بـ"اعلى المواقف الدبلوماسية"

شفق نيوز / أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، القصف الايراني لاربعة مناطق في اقليم كوردستان، فيما هددت باللجوء الى "أعلى المواقف الدبلوماسية" لعدم تكرار القصف.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنها "تدين وبأشدِّ العبارات الإستهداف المدفعيّ والصاروخيّ من قبل الجانب الإيراني، متزامناً مع إستعمال عشرين طائرة مسيَّرة تحملُ مواد متفجِّرة، طالَت أربع مناطق في إقليم كوردستان العراق، وأوقعت أعداد من القتلى والجرحى".

ووصفت الخارجية القصف بأنه "تطوّرٍ خطر يهددُ أمن العراق وسيادته، ويضاعِف آثار الخوف والرُعب على الآمنينَ من المدنيين"، مبينة أن "هذه الأعمال الإستفزازيَّة، أُحادية الجانب، تُعَقِّدُ المشهد الأمنيّ وتُلقي بظلالها على المنطقة ولن تساهم إلّا بالمزيد من التوتر".

وبينت وزارة الخارجية انها "تتابعُ عن كثب تطوّرات القصف المتتابع، وتُجَدِّدُ رفض حكومة العراق لأي منطقٍ عسكريٍّ لمواجهة التحديات الأمنيَّة"، مؤَكِّدة أنها "سترتكن لكلِّ ما يكفل عدم تكرار ذلك وبأعلى المواقف الدبلوماسيَّة".

وكان مصدر محلي أفاد ،اليوم الأربعاء، بتجدد القصف الإيراني على مناطق في قضاء كويسنجق التابع لمحافظة أربيل، بعد أن اعلن حزب حرية كوردستان الإيراني المعارض،  في وقت سابق اليوم، أن قصفا الإيراني الذي استهدف مقارهم في قضاء كويسنجق أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل فيما أُصيب العشرات بجروح.

فيما قال مدير صحة قضاء كويسنجق شيروان جلال، إن مستشفى القضاء استقبل قتيلين و12 جريحا جراء القصف الإيراني.

ووجه وزير صحة إقليم كوردستان سامان البرزنجي، عددا كبيرا من سيارات الإسعاف إلى قضاء كوسنجق، بينما وجه محافظ اربيل أوميد خوشناو بدخول جميع المنظمات الاغاثية حالة التأهب لإسعاف المصابين.

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