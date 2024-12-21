الخارجية العراقية تدين حادثة ماغديبورغ وتؤكد تضامنها مع الشعب الألماني

شفق نيوز/ أعربت وزارة الخارجية العراقية، يوم السبت، عن إدانتها الشديدة للحادثة المأساوية التي وقعت في سوق عيد الميلاد بمدينة ماغديبورغ في ألمانيا، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وفي بيان لها، ورد لوكالة شفق نيوز، أكدت الوزارة تضامنها الكامل مع الحكومة والشعب الألماني في مواجهة هذا الهجوم المؤلم.

كما شددت على موقف العراق الثابت في رفض جميع أشكال العنف والتطرف، مؤكدة التزامه بتقديم الدعم والتضامن مع الدول في مواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.