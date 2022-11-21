الخارجية العراقية تدين بشدَّة القصف الإيرانيّ على اقليم كوردستان

شفق نيوز / أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، رفضها وادانتها "بشدة" القصف الإيراني على أراضي إقليم كوردستان العراق، ووصفت القصف الإيراني التركي بأنه "خرق" لسيادة العراق و"يخالف" المواثيق والقوانين الدولية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "حكومة جُمْهُوريَّة العراق ترفض رفضاً قاطعاً، وتدينُ بشدَّة القصف الإيرانيّ بالطائرات المُسيرة والصواريخ على إقليم كوردستان العراق".

وأضافت الوزارة أن "الهجمات المُتكررة التي تنفذها القوات الإيرانيَّة والتركيَّة بالصواريخ والطائرات المسيرة على إقليم كوردستان، تعدُّ خرقاً لسيادة العراق، وعملاً يُخالِف المواثيق والقوانين الدوليَّة التي تُنَظِّم العلاقات بين البُلدان؛ كما يخالف -أيضاً- مبدأ حُسن الجوار الذي ينبغي أنَّ يكون سبباً في الحرص على القيام بالعمل التشاركيّ الأمنيّ خدمةً لجميع الأطراف".

وتابع البيان أن "الحكومةُ العراقيَّةُ تؤكد على أنَّ لا تكونَ أراضيّ العراق؛ مقراً أو ممراً لإلحاق الضررِ والأذى بأيٍ من دول الجوار، كما ترفض أنَّ يكونَ العراق ساحةً للصراعات وتصفية الحسابات لأطراف خارجيَّة".

وكانت مصادر أمنية، كشفت لوكالة شفق نيوز، فجر الاثنين، تعرض العاصمة أربيل وقضاء كويسنجق لقصف صاروخي استهدف مقار أحزاب معارضة، ومخيماً للاجئين الإيرانيين.