الخارجية العراقية تدين الهجمات على الأردن والبحرين والكويت وتحذر من اتساع التصعيد

شفق نيوز- بغداد

أدانت وزارة الخارجية العراقية، يوم الخميس، الهجمات التي تعرضت لها أراضي المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، محذرة من مخاطر انزلاق المنطقة نحو مواجهة أوسع.

وقالت الوزارة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إنها تعرب عن أسفها الشديد لاستئناف التصعيد في المنطقة مرة أخرى، وما قد يترتب عليه من تداعيات خطيرة تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، في وقت تتطلب فيه الظروف الراهنة تغليب لغة الحوار والحكمة وتكثيف الجهود الرامية إلى احتواء التوترات.

ودعت الوزارة جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتوحيد الجهود لإنهاء حالة الحرب والتصعيد، والعمل على اعتماد السبل الدبلوماسية والحلول السلمية لمعالجة الأزمات القائمة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت أن استقرار الدول العربية والدول المجاورة يمثل جزءاً مهماً من استقرار العراق وأمنه الوطني، الأمر الذي يستوجب الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية بين دول المنطقة وصون المصالح المشتركة التي تخدم شعوبها وتطلعاتها نحو التنمية والازدهار.

كما حذرت الوزارة من مخاطر انزلاق المنطقة نحو مواجهة أوسع، لما قد تتركه من تداعيات سلبية جسيمة على الأمن الإقليمي والدولي، مشددة على أهمية الحفاظ على التوازن ومراعاة المصالح الاستراتيجية المشتركة بين مختلف الأطراف، بما يضمن تجنيب المنطقة مزيداً من التوتر وعدم الاستقرار.