الخارجية العراقية تدين استهداف السفارة الأمريكية: الحكومة ستلاحق الجناة

شفق نيوز/ أدانت وزارة الخارجيّة العراقية، يوم الجمعة، استهداف السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، مؤكدة ان الحكومة العراقية ستلاحق الجناة.

وقالت الخارجية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ندين بشكلٍ قاطع أيَّ عملٍ يُعَدُّ مزعزعاً لأمن وإستقرار العراق، لاسيما ماتعرّضت له المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد من إستهدافٍ بالصواريخ يوم أمس".

وأضافت، "نجددُ الإلتزامَ بتوفيرِ الأمن والحمايةِ للبعثات الدبلوماسيّة وإعتماد جميع السُبُل الضامنة لتيسيرِ عملها وفقاً لِما نَصّت عليه الإتفاقيّات الدوليّة، ونؤكِّدُ إجراءات الحكومة العراقيّة بملاحقة الجُناة وإنزال العقاب بحقهم وفق القانون".

وتابعت أن "أمنَ وأستقرارَ العراق ليس خياراً بل مسار حتمي يعكس حضور الدولة بمؤسساتها وأمنِ مجتمعها".

وفي وقت سابق من اليوم، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن هجوماً بثلاثة صواريخ انطلقت من منطقة كرارة التابعة لمدينة الدورة جنوبي العاصمة بغداد، استهدف مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، تمكنت منظومة الدفاع الجوي "سي رام" التابعة للسفارة، من اعتراض صاروخين، بينما سقط الثالث ضمن مقتربات السفارة.

وأكدت خلية الإعلام الأمني، أن القصف الصاروخي، "عمل إرهابي جبان، عرض السكان الأبرياء في المنطقة الخضراء وسط بغداد ومقرات البعثات الدبلوماسية التي تتحمل قوات الأمن العراقية مسؤولية حمايتها"، لافتة إلى أنه أسفر عن إصابة طفلة وامرأة".

وكانت السفارة الأمريكية في بغداد، قد أشارت إلى أن "الهجوم الصاروخي على مجمع السفارة الأمريكية تم من قبل مجاميع إرهابية تسعى لتقويض أمن العراق وسيادته وعلاقاته الدولية"، مؤكدة أن "هذه الأنواع من الهجمات المشينة هي اعتداء ليس فقط على المنشآت الدبلوماسية، بل على سيادة العراق نفسه".

ورأى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أن قصف السفارة الأمريكية في بغداد، من قبل مدعي "المقاومة" غرضه تأخير انسحاب القوات الأمريكية من العراق.

بينما أفاد زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي أن "استهداف الخضراء في هذا التوقيت، وبنفس الأسلوب القديم، هو محاولة لخلط الأوراق"، مؤكداً أن "فصائل المقاومة لم تستهدف السفارة الأمريكية حالياً".