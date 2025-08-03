الخارجية العراقية تجدد دعوتها للمجتمع الدولي بالاعتراف بالابادة الجماعية للايزيديين

شفق نيوز - بغداد

جددت وزارة الخارجية العراقية دعوتها، اليوم الأحد، دعوتها إلى المجتمع الدولي للاعتراف بما تعرض له الإيزيديون على يد تنظيم داعش في صيف العام 2014 على أنه "جريمة إبادة جماعية".

جاء ذلك، بمناسبة ذكرى يوم الإبادة الجماعية التي ارتُكبت بحق المكون الإيزيدي والمكونات الأخرى من أبناء الشعب العراقي، على أيدي تنظيم داعش، حيث استذكرت وزارة الخارجية ببالغ الحزن والآسى تلك الجرائم الوحشية التي طالت الأبرياء، وجددت استنكارها الشديد لها، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأعربت الوزارة، عن تضامنها العميق مع الضحايا وأسرهم، وأكدت أهمية اعتراف المجتمع الدولي بتلك الانتهاكات باعتبارها جرائم إبادة جماعية وعنفاً ممنهجاً واستعباداً إنسانياً.

وأكدت مواصلة جهودها في تقديم الدعم المستمر للناجين وذويهم، والعمل على استعادة المختطفين، وضمان حصولهم على الحقوق المنصوص عليها في قانون الناجيات الإيزيديات رقم (8) لسنة 2021، من خلال سفاراتها وقنصلياتها في الخارج.

وشددت الخارجية العراقية، على ضرورة التعاون الدولي لاستعادة المختطفين، وتعزيز العمل المشترك مع الحكومات والمنظمات الدولية لمنع تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً.

كما أكدت الوزارة التزامها بمواصلة العمل من أجل تحقيق العدالة، والاعتراف الدولي بالإبادة، والمضي قدماً في مسار التعافي وجبر الضرر للمتضررين من تلك الجرائم الشنيعة التي ارتُكبت بحق أبناء البلد.