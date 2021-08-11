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الخارجية العراقية تتطلع لبناء شراكات اقتصادية مع باكستان والدول الاخرى

Category: سیاسة

Date: 2021-08-11T18:57:17+0000
الخارجية العراقية تتطلع لبناء شراكات اقتصادية مع باكستان والدول الاخرى

شفق نيوز/ اكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الاربعاء، ان العراق يتطلع لبناء شراكات اقتصادية مع عدد من الدول من بينها باكستان، فيما أشار الى ان بغداد تعمل على تخفيف حدة التوترات الاقليمية.

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان وزير الخارجية بحث مع رئيس الجمهوريّة الباكستانيّ عارف علوي، في العاصمة اسلام اباد، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائيّة بين البلدين في المسائل ذات الاهتمام المشترك، وأهمها الجانب الأمني بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.

وأكّد الجانبان حرصهما على تطوير وتوطيد العلاقات الثنائيَّة والاقتصادية بين البلدين.

وقال حسين، بحسب البيان، إن العراق يتطلع إلى بناء شراكات اقتصادية مع عدد من دول العالم من اجل إعادة بناء وتأهيل البنى التحتية.

وشدد على أن العراق على وشك أنّ يستكمل مستلزمات إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة تستعيد ثقة الشارع بالنظام السياسيّ، مشيرا الى أن الحكومة العراقية تعمل على تخفيف حدة التوترات الإقليميّة وحث الأطراف كافة على نبذ العنف وتغليب لغة الحوار لتحقيق استقرار دائم يخدم شعوب المنطقة.

من جانبه، أكد الرئيس الباكستاني وقوف بلاده مع الحكومة العراقية في حربها ضد الإرهاب والتطرف، ومساعيها في محاربة الفساد، وبناء الدولة، مشيرا الى أن العراق يستطيع استعادة فاعليته الاقتصادية والسياسية.

وأعرب الرئيس الباكستاني عن رؤيته للمبادرات الجاريّة ضمن السياسة الخارجية العراقية وثمنها عالياً، وتمنّى للاجتماع القادم لدول جوار العراق كل النجاح تحقيقاً لمصالح العراق والمنطقة.

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