الخارجية العراقية تتسلّم مجمّع الأمم المتحدة المتكامل في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم السبت، تسلّمها مجمّع الأمم المتحدة المتكامل في العاصمة بغداد.

وقالت في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، "ستلم العراق رسميًا مجمّع الأمم المتحدة المتكامل في بغداد، في إطار قرار الحكومة بإنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2732 (2024) القاضي بإنهاء عمل البعثة بتاريخ 31/12/2025".

ووقّع وكيل وزارة الخارجية ورئيس اللجنة المعنية باستلام مواقع البعثة الأممية، السفير محمد حسين بحر العلوم، مع نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة كلاوديو كوردوني، محضر استلام المجمع، تلاها جولة تفقدية للاطلاع على مرافقه.

وأشار السفير بحر العلوم إلى الجهود التي بذلتها بعثة يونامي على مدى العقدين الماضيين، مؤكداً مستوى التعاون والشراكة المثمرة مع العراق، والتي أسهمت في دعم الاستقرار والتنمية، لا سيما في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان وحقوق المرأة والعدالة الاجتماعية.

كما استذكر بحر العلوم تضحيات أعضاء البعثة الذين فقدوا حياتهم أثناء أداء مهامهم منذ عام 2003، وعلى رأسهم أول رئيس للبعثة الراحل سيرجيو دي ميللو، معبراً عن شكر العراق وتقديره لجميع الممثلين الخاصين للأمين العام، وصولًا إلى الممثل الخاص الحالي السفير محمد الحسان.

ونقل البيان عن الجانبين، أن إنهاء عمل بعثة يونامي لا يمثل نهاية التعاون بين العراق والأمم المتحدة، بل يشكل انطلاقة لمرحلة جديدة من الشراكة التنموية بقيادة الفريق القطري للأمم المتحدة، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية ويعزز ما تحقق من نجاحات.