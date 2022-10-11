الخارجية العراقية تتسلم أوراق اعتماد قنصل ألماني جديد في أربيل

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الثلاثاء، تسلم أوراق اعتماد قنصل ألماني جديد في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "معاون رئيس دائرة المراسم سامر جمال حسن تسلم أوراق البراءة القنصلية لكلاوس شترايشر القنصل العام الالماني في محافظة اربيل".

وأكد حسن استعداد الدائرة لتقديم الدعم والتسهيلات كافة للبعثة الالمانية في جمهورية العراق لضمان نجاح عملها وعلى النحو الذي يخدم البلدين الصديقين".

من جانبه أعرب شترايشر عن امتنانه الكبير على حسن الاستقبال والضيافة وما تقدمه دائرة المراسم من تسهيلات ودعم للبعثة الالمانية.