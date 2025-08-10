الخارجية العراقية تحتج رسمياً على تصريحات السفير البريطاني

شفق نيوز– بغداد

أبلغت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، السفير البريطاني لدى بغداد عرفان صديق اعتراضها الشديد على تصريحات إعلامية صدرت عنه في 8 آب الجاري، اعتبرتها مخالفة للأعراف الدبلوماسية وتدخلاً في الشؤون الداخلية للعراق.

وقالت الوزارة في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن وخلال اجتماع عقد في مقر الوزارة، أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الثنائية، السفير محمد حسين بحر العلوم، قلق الحكومة العراقية من هذه التصريحات، مشدداً على أن هذا السلوك يتعارض مع أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تلزم الممثلين الدبلوماسيين باحترام قوانين الدولة المضيفة والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية.

وحثت الوزارة السفير البريطاني على الامتناع عن أي تصريحات أو أنشطة مماثلة، داعية إلى التصرف بما يعزز العلاقات الودية بين العراق والمملكة المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية ضرورة الالتزام بالتواصل الدبلوماسي البنّاء والتمسك بمبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وكان السفير البريطاني لدى العراق عرفان صديق قد ادلى، مؤخراً، بتصريحات متلفزة أشار فيها إلى "انتفاء الحاجة للحشد الشعبي".

وقال في تصريحاته، إن "جميع الفصائل المسلحة موجودة في الحشد الشعبي، وليس من الممكن أن يكون دور الحشد نفسه كما كان خلال الحرب ضد داعش".

وأضاف صديق، أن "الحكومة العراقية تطالب بانسحاب قوات التحالف الدولي لأن الحرب ضد داعش انتهت، وانتفت الحاجة للتحالف الدولي. ولو استمرت الحرب ضد داعش لما طُلب من التحالف الانسحاب. ونفس الأمر ينطبق على الحشد الشعبي، حيث انتفت الحاجة له بعد انتهاء الحرب ضد داعش".