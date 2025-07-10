الخارجية العراقية تبحث مع واشنطن التحديات المالية وإدارة نفط كوردستان

شفق نيوز– بغداد

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، يوم الخميس، خلال لقائه القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق، السفير ستيفن فاجن، التحديات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، وإدارة النفط المستخرج من الحقول الواقعة ضمن الإقليم.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الطرفين ناقشا خلال اللقاء مستجدات الوضع السياسي في العراق، لاسيما العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، مع التركيز على التحديات المالية والمشاكل ذات الصلة.

كما تطرق الجانبان، بحسب البيان، إلى أوضاع الشركات الأمريكية العاملة في إقليم كوردستان، والعلاقات بين بغداد وأربيل فيما يخص إدارة النفط المستخرج من الحقول الواقعة ضمن الإقليم، حيث أكد فؤاد حسين على أهمية التوصل إلى حلول واقعية تضمن إدارة الثروات الوطنية بشكل منصف، وتحقق الفائدة العامة للعراق.

وأكد فؤاد حسين خلال اللقاء، حرص الحكومة العراقية على تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات، وعلى دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، بما يخدم الصالح الوطني المشترك، وفق البيان.