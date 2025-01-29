الخارجية العراقية: الملف الفلسطيني ودعم حقوق الشعب في مقدمة أولويات "قمة بغداد"

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الأربعاء، لنظيره الفلسطيني، على حرص بغداد لضمان أن يكون الملف الفلسطيني ودعم حقوق الشعب في مقدمة أولويات جدول أعمال القمة العربية التي ستستضيفها بغداد.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، فؤاد حسين، أجرى اليوم، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء، وزير الخارجية الفلسطيني، محمد مصطفى".

ولفت إلى أن الاتصال "جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في فلسطين بعد وقف إطلاق النار، وسبل تعزيز التنسيق المشترك لدعم الشعب الفلسطيني".

وأكد الوزير حسين، بحسب البيان، "موقف العراق الثابت في دعم القضية الفلسطينية"، مشدداً على "رفض أي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني، وأهمية توحيد الجهود لتعزيز صموده على أرضه".

وأشار حسين، إلى أن "العراق سيواصل بذل أقصى الجهود لضمان أن يكون الملف الفلسطيني ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في مقدمة أولويات جدول أعمال القمة العربية التي ستستضيفها بغداد هذا العام".

من جانبه، أعرب محمد مصطفى، عن تقديره "العميق لمواقف العراق الداعمة لفلسطين، مشيداً بالعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين"، مؤكداً على "أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات".

واستجابت الجامعة العربية لطلب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بعقد القمة العربية المقبلة في بغداد، والذي تقدم به خلال قمة الرياض في آيار/ مايو بعام 2023.

وأعلن السوداني، أن بغداد ستستضيف القمة العربية الـ34 في 2025، بعد موافقة الجامعة العربية وتنازل سوريا عن استضافة الدورة المقبلة لصالح العراق.

وأكد السوداني أن بغداد ستكون منبراً لتعزيز التعاون العربي ومواجهة التحديات، مجدداً التزام العراق بدعم القضايا العربية والعمل على إنجاح القمة وتقديمها كمنصة لتحقيق الاستقرار والتنمية.