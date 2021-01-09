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الخارجية العراقية: العقوبات الامريكية على الفياض مفاجأة غير مقبولة

Category: سیاسة

Date: 2021-01-09T12:31:39+0000
الخارجية العراقية: العقوبات الامريكية على الفياض مفاجأة غير مقبولة

شفق نيوز/ اعربت وزارة الخارجية العراقية، يوم السبت، عن استغرابها فرض الخزانة الامريكية عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، واصفة القرار بأنه "مفاجأة غير مقبولة".

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها "تعرِب عن استغرابها من القرار الصادر عن الخزانة الأمريكيّة بحقِّ فالح الفيّاض رئيس هيئة الحشد الشعبي".

وأكدت الخارجية العراقية، أنَّ" القرار مثّلَ مفاجأة غير مقبولة"، مشيرة إلى أنَّها "ستُتابع بعناية مع الإدارةِ الحالية والجديدة في واشنطن جميع القرارات الصادرة عن وزارة الخزانة الامريكيّة بحقِّ أسماءٍ عراقيّة والعمل على معالجة تبعاتِ ذلك".

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية، امس الجمعة، عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية، ومستشار الأمن الوطني السابق، فالح الفياض، لصلته "بانتهاكات حقوق الإنسان".

كما ستشمل العقوبات حظر أي كيانات يمتلك الفياض 50 بالمئة من حصتها أو يمتلكها هو وآخرون بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتأتي العقوبات على الفياض، تطبيقا للأمر التنفيذي رقم 13818، والذي يقضي بمعاقبة المنتهكين لحقوق الإنسان حول العالم، وناشري الفساد.

 

 

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