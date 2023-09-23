الخارجية العراقية: السوداني يزور روسيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة

شفق نيوز/ أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سيجري زيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين التقى، يوم أمس الجمعة الموافق 22\9\2023، نظيره الروسي سيرغي لافروف، على هامش مشاركته لإجتماعات الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين حيث اكد الوزير أن الجانب العراقي يعمل على استكمال التحضيرات اللازمة لزيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى العاصمة الروسية موسكو خلال الأسابيع القليلة القادمة.

ونقل البيان عن حسين قوله، إن المباحثات بين الجانبين خلال الزيارة ستوفر فرصة مناسبة لبحث التعاون الثنائي بين الجانبين في المجالات السياسية والإقتصادية، مشيرًا الى إمكانية عقد إجتماع اللجنة العراقية - الروسية المشتركة على هامش هذه الزيارة.

من جانبه، اكد وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا الى تطلع بلاده الى زيارة السوداني الى موسكو خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وفي تموز الماضي، قال السفير الروسي في بغداد إلبروس كورتاشيف، إن رئيس الوزراء العراقي قبل دعوة لزيارة روسيا، لكن موعد الزيارة لم يتحدد بعد.

وأشار رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية، إلى أن مثل هذه الزيارة ستكون فرصة لمناقشة القضايا، التي تهم قيادة البلدين، بما في ذلك تلك ذات الطبيعة السياسية والاقتصادية.