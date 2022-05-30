سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الخارجية الروسية تشيد بالحشد الشعبي العراقي

Category: سیاسة

Date: 2022-05-30T10:06:47+0000
الخارجية الروسية تشيد بالحشد الشعبي العراقي

شفق نيوز/ اشادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، بدور الحشد الشعبي العراقي في قتال التنظيمات "الارهابية".

وقالت هيئة الحشد في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض التقى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف"، مبينة أن "الطرفين تبادلا خلال المحادثات التي جرت اليوم، في العاصمة الروسية موسكو، وجهات النظر حول الوضع الحالي في منطقة الشرق الأوسط".

كما شدد الجانبان على "أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة على المستويين الأمني والسياسي".

وأشار البيان إلى أن "بوغدانوف أشاد بدور الحشد الشـعبي في ملاحقة الخلايا النائمة لعصابات داعـش الإرهـابية".

 

related

"الفتح" يعلن "رفض" قاسم مصلح تطبيق قرار قضائي ويؤكد ما كشفته شفق نيوز

Date: 2021-06-08 11:59:47
"الفتح" يعلن "رفض" قاسم مصلح تطبيق قرار قضائي ويؤكد ما كشفته شفق نيوز

كيف تمكن فالح الفياض من إقصاء نائبه ”المهندس“ من قيادة الحشد الشعبي؟

Date: 2019-09-22 09:49:13
كيف تمكن فالح الفياض من إقصاء نائبه ”المهندس“ من قيادة الحشد الشعبي؟

الاسد والفياض يحذران من محاولات دولية لضرب "الاستقرار"

Date: 2022-03-02 15:48:37
الاسد والفياض يحذران من محاولات دولية لضرب "الاستقرار"

الحشد الشعبي يشكل "قيادة عمليات بغداد" تابعة له ويكشف عن مهمتها

Date: 2020-11-29 12:31:43
الحشد الشعبي يشكل "قيادة عمليات بغداد" تابعة له ويكشف عن مهمتها

الشيخ علي مغرداً عن رئيس هيئة الحشد الفعلي: "شحده اليوصله"

Date: 2019-08-22 17:35:08
الشيخ علي مغرداً عن رئيس هيئة الحشد الفعلي: "شحده اليوصله"

الفياض يعلن موقف الحشد من تظاهرات "الإطار التنسيقي": سنمنع أي تفرد بالسلطة

Date: 2021-10-22 16:05:18
الفياض يعلن موقف الحشد من تظاهرات "الإطار التنسيقي": سنمنع أي تفرد بالسلطة

منها مكان تواجده "المفاجئ" ودور المالكي.. تفاصيل جديدة بملف القيادي الحشدي قاسم مصلح

Date: 2021-05-28 20:33:48
منها مكان تواجده "المفاجئ" ودور المالكي.. تفاصيل جديدة بملف القيادي الحشدي قاسم مصلح

الفياض: لا يمكن لأي دولة اقامة تعاون مع العراق وهي تسمي الحشد "ميليشيا"

Date: 2021-06-18 13:32:51
الفياض: لا يمكن لأي دولة اقامة تعاون مع العراق وهي تسمي الحشد "ميليشيا"