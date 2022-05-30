الخارجية الروسية تشيد بالحشد الشعبي العراقي

شفق نيوز/ اشادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، بدور الحشد الشعبي العراقي في قتال التنظيمات "الارهابية".

وقالت هيئة الحشد في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض التقى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف"، مبينة أن "الطرفين تبادلا خلال المحادثات التي جرت اليوم، في العاصمة الروسية موسكو، وجهات النظر حول الوضع الحالي في منطقة الشرق الأوسط".

كما شدد الجانبان على "أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة على المستويين الأمني والسياسي".

وأشار البيان إلى أن "بوغدانوف أشاد بدور الحشد الشـعبي في ملاحقة الخلايا النائمة لعصابات داعـش الإرهـابية".