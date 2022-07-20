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الخارجية التركية "حزينة" وتخلي مسؤوليتها من قصف دهوك وتدعو للتحقيق ‎

Category: سیاسة

Date: 2022-07-20T18:22:54+0000
الخارجية التركية "حزينة" وتخلي مسؤوليتها من قصف دهوك وتدعو للتحقيق ‎

شفق نيوز/ قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاربعاء، إنها "تشعر بالحزن" لسماعها  سقوط قتلى وجرحى من المواطنين العراقيين جراء قصف محافظة دهوك.

وأعلنت الخارجية التركية في بيان، "عدم مسؤوليتها عن القصف"، داعية الحكومة العراقية الى "التحقيق في الموضوع".

وعبرت الخارجية عن "حزنها لأسر المدنيين الذين استشهدوا في القصف"، وقالت إن جماعات إرهابية تقف خلف الهجوم".

 ودعت الخارجية التركية، السلطات العراقية إلى "عدم الإدلاء بتصريحات تحت تأثير تنظيم بي كي كي"، مشددة على ضرورة "التعاون للكشف عن الجناة"، وفق تعبير البيان.

وافاد مسؤول محلي، اليوم الأربعاء، بأن أكثر 30 سائحاً بينهم نساء وأطفال سقطوا بين قتيل وجريح بالقصف المدفعي التركي الذي استهدف مصيفا في إدارة منطقة "زاخو" المستقلة في إقليم كوردستان.

وأفاد الإعلام الحكومي الرسمي، بأن العراق اتخذ سلسلة من الإجراءات لإيقاف تكرار الاعتداءات التركية. وقالت القناة العراقية الحكومية، إن "العراق يرفع شكوى إلى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات التركية".

ودانت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، القصف المدفعي التركي الذي استهدف منتجعاً سياحياً في إدارة منطقة "زاخو" المستقلة في إقليم كوردستان، معلنة اتخاذ أعلى مستويات الرد الدبلوماسيّ.

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، ان العراق سيتخذ الإجراءات اللازمة للرد على الاعتداءات التركية وانتهاكاتها للسيادة وتهديد حياة وسلامة المواطنين.

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