الخارجية التركية: تصريحات فيدان تم تحريفها وندعم وحدة العراق

شفق نيوز- أنقرة

أكدت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، أن تصريحات وزيرها هاكان فيدان بشأن العراق تم تحريفها، مشيرة إلى دعمها لوحدة أراضي العراق وسيادته.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كيشيلي في بيان، إنه "ردًا على سؤال حول تصريحات وزير خارجية جمهورية تركيا، هاكان فيدان، بشأن العراق خلال مقابلة تلفزيونية، يبدو أن بعض وسائل الإعلام العراقية قد حرّفت بعض التصريحات التي أدلى بها فيدان خلال مقابلة تلفزيونية بتاريخ 9 شباط/فبراير 2026".

وأضاف: "نؤكد في كل مناسبة أننا نسعى إلى تعزيز التعاون المؤسسي البنّاء والمثمر الذي أقمناه مع العراق في جميع المجالات تقريبًا، بما في ذلك الأمن ومكافحة الإرهاب، خلال الفترة المقبلة".

وأشار إلى، أن "التصريحات التي أدلى بها الوزير فيدان في المقابلة المذكورة آنفاً تهدف إلى لفت الانتباه إلى التهديد الذي يشكله تنظيم حزب العمال الكوردستاني على وحدة أراضي العراق وأمنه، والذي رسّخ وجوده في أجزاء من الأراضي العراقية، لا سيما في سنجار ومخمور وقنديل".

وبين أنه وفي هذا السياق، أكد الوزير فيدان عزمنا على ضمان القضاء التام على هذا التنظيم من الأراضي العراقية، كما هو الحال في سوريا، وضرورة الحفاظ على تعاوننا القائم مع الإدارة العراقية في هذا المجال وتعزيزه".

وتابع: "نرفض تحريف تصريحات الوزير فيدان من قبل بعض الجهات، والتي اقتُطعت من سياقها ووُصفت بأنها تدخل في الشؤون الداخلية للعراق وبهذه المناسبة، نجدد تأكيد دعم تركيا لوحدة أراضي العراق وسيادته".

وكانت تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد أثارت ردود فعل منزعجة داخل الأوساط العراقية، بعدما تحدث بلهجة اعتُبرت مسيئة لسيادة البلاد.

وقال فيدان في تصريحاته إن حزب العمال الكوردستاني يسيطر على مساحات داخل العراق، ودعا بغداد إلى اتخاذ قرار "أكثر حكمة".

كما اعتبر أن إنهاء وجود الحزب في الأراضي العراقية ممكن بعملية عسكرية قصيرة، وهو ما عُدّ طرحاً يثير متاعب دبلوماسية ويعكس خطاباً هجومياً تجاه العراق.

في حين أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الأربعاء، تحفظها على تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عادة إياها "إساءة للعلاقات الدولية" بين البلدين.

وقالت الوزارة في بيان، إنها استضافت السفير التركي لدى العراق أنيل بورا إينان، على خلفية التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مقابلة تلفزيونية على قناة CNN التركية بتاريخ 9 شباط/ فبراير 2026.

من جانبه، أوضح السفير التركي أن تصريحات وزير الخارجية فُهمت على نحو غير دقيق نتيجة ترجمة غير صحيحة، مبيناً أن حديث الوزير كان يتعلق بعناصر حزب العمال الكوردستاني المتواجدين في العراق، ولا علاقة له بالشأن العراقي الداخلي أو بالمواطنين العراقيين.