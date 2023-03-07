الخارجية البرلمانية تناقش ملف المياه مع وفد الاتحاد الأوروبي

شفق نيوز/ كشف رئيس لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية عامر الفايز يوم الثلاثاء، عن مناقشة ملف الاطلاقات المائية من تركيا وإيران وقضية اللاجئين العراقيين مع وفد الاتحاد الاوروبي.

وقال الفايز لوكالة شفق نيوز؛ ان "لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي بحثت اليوم مع وفد من البرلمان الأوروبي وتم الاتفاق على نقاط عدة منها تشكيل لجنة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي وبين البرلمان العراقي وللتنسيق المستقبلي وإجراء زيارات متبادلة بين الاتحاد الأوروبي وبين البرلمان العراقي".

واضاف الفايز؛ ان "اللجنة بحثت موضوع المياه مع وفد الأوروبي والمشكلة القائمة بين العراق والجانب التركي والإيراني فيما يتعلق بقضية المياه او تقليل كمية المياه خلافا للقوانين الدولية، وأن اتحاد البرلمان الأوروبي يقف مع البرلمان العراقي لبحث هذا الموضوع ومناقشته وإطلاق حصة العراق المائية".

وتابع ان "لجنة العلاقات الخارجية ناقشت أيضا مع وفد الاتحاد الأوروبي قضية لاجئين العراقيين الموجودين في دول أوروبية والذين تروم الدول الأوروبية ارجاعهم الى العراق".

وأشار الفايز إلى أن "اللاجئين استكملوا إجراءات تقديم طلبات اللجوء ورفضت طلباتهم وهذه قضية فيها الكثير من الحساسية بالنسبة لنا لاننا نعتقد ان اللاجئين والبشر بشكل عام لهم حرية التنقل والسكن وأن هؤلاء قد عبروا الكثير من المخاطر اختاروا وخططوا لمستقبلهم كما يشاؤون".