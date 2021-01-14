الخارجية الامريكية: يجب دفع تهديد إيران للعراق

شفق نيوز/ حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الخميس ممّا أسماه "تهديد" إيران للعراق.

جاء ذلك في منشور له على "تويتر" مرفقا بصورة مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حيث علق عليها بومبيو قائلا: عملنا معه لإستعادة سيادة العراق وحمايته، مردفا "حققنا تقدما جيدا خاصة في سحق داعش".

واستدرك القول إن ايران لا تزال تشكل تهديدا للعراق ويجب دفعه.

يأتي هذا في وقت صنَفت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، يوم الأربعاء، الأمين العام السابق لكتائب حزب الله العراقية، ورئيس اركان الحشد الشعبي، عبد العزيز المحمداوي، الملقب أبو فدك، بأنه "إرهابي عالمي".

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات مرتبطة بإيران على ثلاثة أفراد و16 كيانا.

وشملت العقوبات الأمريكية منظمتين يسيطر عليهما المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقال وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين، المنظمتان تمكنان النخبة الإيرانية من الاستمرار في نظام الملكية الفاسد لقطاعات كبيرة من الاقتصاد الإيراني.

كما تضم قائمة عقوبات إیران "أبو فدك المحمداوي" او ما يعرف بـ"الخال"، وهو رئيس أركان قوات الحشد الشعبي، وخليفة أبو مهدي المهندس.

ويأتي ذلك بعد أن وضعت أمريكا رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، على قائمة عقوباتها.