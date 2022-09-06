حسين للخارجية الامريكية: على جميع القوى السياسيَّة أنّّ تأخذ درساً مما حصل في بغداد

شفق نيوز/ قال وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، إنه يتعين على جميع القوى السياسيَّة العراقيّة أنّّ تأخذ درساً من ما حصل من أحداث في العاصمة بغداد في إشارة إلى الصدامات المسلحة التي وقعت نهاية الشهر الماضي بين انصار التيار الصدري من جهة والقوات العراقية وعناصر الفصائل المسلحة في المنطقة الخضراء المحصنة.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان اليوم الثلاثاء، إن وزيرها فؤاد حسين استقبل أمس الأثنين باربرا ليف مساعدة وزير خارجيَّة الولايات المتحدة الأمريكيَّة لشُؤُون الشرق الأوسط، والوفد المُرافق لها. والوفد المرافق لها، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة والقضايا ذات الاهتمام المُشترَك، وسُبُل تفعيل التعاون بمُختلِف المجالات، والتأكيَّد على دعم إستقرار العراق سياسياً، إقتصادياً وأمنياً.

وأضاف البيان أن حسين تطرق إلى الظروف السياسيَّة في العراق وإلى الأحداث الدامية التي حدثت قبل أسبوع في بغداد وفي " المنطقه الخضراء"، مُشيراً إلى أنَّ هذه الأحداث الحقت ضرراً كبيراً بالعمليَّة السياسيَّة في العراق، وعلى جميع القوى السياسيَّة أنّّ تأخذ درساً من ما حصل، من أجل الحفاظ على السلم الأهليّ، مُؤكَّداً أنَّ سلسلة الحوارات يجب أنَّ تشمل الجميع ومن الضروريّ حماية المسيرة الديمقراطيَّة كما هي، وحماية السلم المجتمعيّ.

كما بحث الجانبان الوضع الإقليميّ والعلاقات بين الجُمهُوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة والولايات المتحده الأمريكيَّة، ومسار المُفاوضات الجاريّة في فينا حول المشروع النووي الإيرانيّ، مُتمنياً وصول البلدين إلى إتفاق نهائيّ حول هذا الموضوع لما فيه الخير للبلدين وللمنطقة.

كما ناقشا الوضع في سوريا، حيث أكَّد الوزير أنَّ بناء الاستقرار في سوريا، هي ليست لمصلحة الشعب السوريّ فقط وإنما لمصلحة العراق والمنطقة برمتها أيضاً، مُضيفاً بإنَّ الحكومة العراقيَّة تعمل جاهدتاً لدعم هذا المسار في كل المحافل الدوليَّة، وفقا للبيان.