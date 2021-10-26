الخارجية الامريكية ترحب ببيان مجلس الامن وتهنئ بنجاح انتخابات العراق

شفق نيوز/ رحبت وزارة الخارجية الامريكية، يوم الثلاثاء، بالبيان الصادر عن مجلس الامن حول الانتخابات العراقية، مهنئة بـ"نجاح" هذه الانتخابات، فيما حثت جميع الأطراف على احترام سيادة القانون.

وأصدر مكتب المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية الامريكية ند برايس، اليوم، بيانا عن الانتخابات العراقية، ورد إلى وكالة شفق نيوز، جاء فيه، أن "الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن الأنتخابات العراقية بالعاشر من تشرين الثاني".

وأضاف البيان، "نهنئ شعب وحكومة العراق على عملية الانتخابات الآمنة والسليمة من الناحية التقنية والمسالمة إلى حد كبير".

وأشار إلى أن "الانتخابات العراقية كانت فرصة للناخبين العراقيين لتقرير مستقبلهم من خلال حكومة تعكس إرادتهم".

وتابع بيان وزارة الخارجية الامريكية، "ننضم إلى المجتمع الدولي في إدانة تهديدات العنف ضد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات (IHEC) والعراقيين، ونحث جميع الأطراف على احترام سيادة القانون ونزاهة اجراءات الانتخابات".

وبين أن "الولايات المتحدة الأمريكية تتطلع إلى العمل مع الحكومة العراقية الجديدة عند تشكيلها وذلك لتعزيز شراكتنا الإستراتيجية فيما يتعلق بمصالحنا المشتركة المتعددة ، بما في ذلك استقرار العراق وسيادته ، والتمكين الاقتصادي ، وجهود مكافحة الفساد ، واستقلال الطاقة ، والمناخ ، وحماية حقوق الإنسان".

وأصدر مجلس الامن الدولي بياناً (الجمعة 22 تشرين الاول الجاري)، بشأن نجاح الانتخابات المبكرة في العراق، واعرب عن تهانيه للشعب العراقي والحكومة العراقية بمناسبة الانتخابات الاخيرة التي أجريت في العاشر من شهر اكتوبر الجاري.

ورحب أعضاء مجلس الأمن بالتقارير الأولية التي تفيد بأن الانتخابات المبكرة سارت على نحو سلس وتميزت عن جميع الانتخابات التي سبقتها باصلاحات فنية وإجرائية مهمة.

وأثنى أعضاء مجلس الأمن على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجرائها انتخابات سليمة من الناحية الفنية، كما أثنوا ايضا على حكومة العراق لتحضيراتها للأنتخابات ولمنع العنف في يوم الانتخابات.

وبدأ مئات من مناصري الحشد الشعبي، وهو تحالف يتضمن فصائل موالية لإيران، اعتصاما قرب المنطقة الخضراء في وسط العاصمة، بغداد، احتجاجا على "تزوير" يقولون إنه شاب الانتخابات التشريعية المبكرة.

وأعلنت مفوضية الانتخابات مراجعتها أنها ستعمل على بدء العد اليدوي والفرز في المراكز التي تقدمت طعون في نتائجها.