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الخارجية الامريكية ترحب باتفاق سنجار: نأمل بعودة سريعة للنازحين

Category: سیاسة

Date: 2020-10-10T20:28:59+0000
الخارجية الامريكية ترحب باتفاق سنجار: نأمل بعودة سريعة للنازحين

شفق نيوز/ رحبت الخارجية الأمريكية، يوم السبت، باتفاق الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان بشأن وضع قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، في بيان، إن الولايات المتحدة مسرورة بالخطوات التي اتخذتها حكومتا بغداد وأربيل لحل المشاكل السياسية والأمنية في سنجار.

وأضافت: "نأمل أن تمهد الاتفاقية الطريق للظروف التي من شأنها تسريع إعادة الحياة إلى سنجار، وتهيئة العودة الآمنة والطوعية للنازحين الذين تم تهجيرهم من قبل داعش".

وشددت أورتاغوس على "أهمية حماية حقوق أهالي سنجار الذين تعرضوا للمجازر".

وكانت السفارة الأمريكية في بغداد قد علقت، امس الجمعة، على الاتفاق، وقالت في بيان إن "الولايات المتحدة الامريكية تهنئ الحكومة العراقية وحكومة اقليم كوردستان على التوصل الى اتفاق تعاون مشترك في سنجار".

وأضافت، "نحن نتطلع إلى تنفيذه بالكامل ونأمل أن يؤدي هذا الاتفاق إلى أمن واستقرار دائم للشعب العراقي في شمال العراق".

كما أعربت كلا من الاردن ومصر عن ترحيبهما بالاتفاق  

ويقضي اتفاق سنجار بإدارة مشتركة لتلك المنطقة المتنازع عليها بينهما والتي تخضع للمادة 140 من الدستور العراقي بجانب بعض المناطق الأخرى مثل كركوك وخانقين ومخمور.

وأعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، أحمد ملا طلال، أمس الجمعة، أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أبرم اتفاقا "تاريخيا" مع إقليم كردستان حول سنجار.

ويتضمن الاتفاق التطبيع في سنجار وإعادة النازحين إليها وضبط إدارتها، والعمل على إخراج القوات غير الشرعية منها.

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