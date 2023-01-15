"الحياة في نينوى" على طاولة مسعود بارزاني والنجيفي

شفق نيوز/ بحث الزعيم الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأحد،مع رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي الأوضاع العامة وحياة المواطنين في محافظة نينوى.

وجاء في بيان صدر عن مكتب مسعود بارزاني، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الأخير استقبل، اليوم رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي والوفد المرافق له في صلاح الدين.

وبين أن الطرفين عقدا اجتماعا ناقشا فيه الأوضاع السياسية في العراق، وتبادلا وجهات النظر حول الأوضاع وحياة المواطنين في محافظة نينوى.