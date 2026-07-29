"الحوثيون" لشفق نيوز: نحن من قصف السعودية ومستعدون للتعاون مع الحشد الشعبي لمواجهتها

شفق نيوز- صنعاء

اتهم عضو المكتب السياسي في جماعة "أنصار الله" اليمنية، الحوثيين، عبدالله النعمي، يوم الأربعاء، السعودية بمحاولة تحميل فصائل الحشد الشعبي مسؤولية هجمات لم تنفذها، واصفاً موقف الرياض بـ"المرتبك والضعيف".

وقال النعمي لوكالة شفق نيوز، إن الحشد الشعبي نفى في أكثر من مناسبة تنفيذ هجمات ضد السعودية، فيما أعلنت جماعة "أنصار الله" بصورة واضحة مسؤوليتها عن عمليات سابقة استهدفت موانئ ومنشآت سعودية، بينها مواقع في ينبع وجيزان.

وأضاف أن السعودية "لا تريد الاعتراف" بتبني الجماعة لتلك العمليات، واتهمها بالبحث عن "أعداء وهميين" في المنطقة، نتيجة ما وصفه بحالة من التخبط والارتباك.

وحذر النعمي من أن توجيه الاتهامات إلى الحشد الشعبي قد يؤدي إلى "خلق عدو جديد للمملكة في المنطقة"، مضيفاً: "مستعدون للتعاون جميعاً للإطاحة" بالنظام السعودي على حد تعبيره.

ويأتي هذا الموقف تزامناً بعد اتهام السعودية "فصائل عراقية موالية لإيران" بإطلاق طائرات مسيّرة استهدفت منشآت الطاقة داخل المملكة، فيما قالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" إن الحرس الثوري الإيراني وجّه أكثر من 30 هجوماً جوياً خلال 72 ساعة ضد القوات الأميركية والبنية التحتية السعودية.

وأعلنت "سنتكوم"، فجر الأربعاء، أن مقاتلات أميركية وسعودية نفذت ضربات دقيقة على مواقع للأسلحة والإمدادات اللوجستية في مناطق عدة من شرقي العراق، قالت إنها تابعة لفصائل مرتبطة بإيران ومسؤولة عن تلك الهجمات.

بالمقابل أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الأربعاء، مقتل ما لا يقل عن 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين، في حصيلة وصفتها بـ"غير النهائية" للضربات الأميركية السعودية المشتركة التي استهدفت مقرات رسمية تابعة لها في عدد من المحافظات العراقية.

ودفع التصعيد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى إلغاء زيارته المقررة إلى السعودية، بحسب ما أفاد به مصدر حكومي لوكالة شفق نيوز.

وفي موقف متصل، دعا زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر الحرس الثوري الإيراني و"الميليشيات" إلى عدم إقحام العراق في الصراع الإقليمي، مطالباً الحكومة بفرض سيادة الدولة وضبط الأمن.

وتزامنت الضربات داخل العراق مع تصعيد جديد بين إيران والولايات المتحدة، بعدما أطلقت طهران صواريخ باليستية باتجاه قاعدة تضم قوات أميركية في الأردن، فيما أعلنت القيادة الأميركية اعتراضها وعدم تسجيل إصابات أو أضرار.