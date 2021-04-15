سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الحوار الاستراتيجي.. حراك عراقي-أميركي على تشكيل لجنة عسكرية فنية

Category: سیاسة

Date: 2021-04-15T14:11:58+0000
الحوار الاستراتيجي.. حراك عراقي-أميركي على تشكيل لجنة عسكرية فنية

شفق نيوز / بحث الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية العراقية نزار خير الله، والسفير الأميركي، ماثيو تولر، سبل تشكيل اللجنة العسكرية الفنية العراقية ونظيرتها الأميركية.

وجاء في بيان أورده المكتب الإعلامي لوازرة الخارجي، وورد لوكالة شفق نيوز، أن "الجانبين استعرضا نتائج الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، وتم الاتفاق على تسريع الجهود المشتركة لتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين".

واتفق الجانبان، وفقا للبيان، على "عقد اجتماعات مجموعات العمل المتخصصة في المجالات التي تتضمنها الاتفاقية من أجل تعميق وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين".

وناقش الجانبان أيضا، سبل "تشكيل اللجنة العسكرية الفنية العراقية ونظيرتها الأميركية من أجل الإسراع لعقد اجتماعهما لتنفيذ مخرجات الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي فيما يتعلق بالانتقال إلى المرحلة الجديدة من التعاون الأمني وإعادة انتشار القوات القتالية خارج العراق".

related

بغداد تؤكد حرصها على تعاون "وثيق" مع واشنطن في جميع المجالات

Date: 2021-04-07 15:49:47
بغداد تؤكد حرصها على تعاون "وثيق" مع واشنطن في جميع المجالات

الكاظمي يوجه بتشكيل لجنة لعقد محادثات فنية مع واشنطن لتطبيق مخرجات الحوار الاستراتيجي

Date: 2021-04-07 19:22:09
الكاظمي يوجه بتشكيل لجنة لعقد محادثات فنية مع واشنطن لتطبيق مخرجات الحوار الاستراتيجي

إيران تجدد نفيها: لم ندعم مستهدفي القواعد الأميركية في العراق

Date: 2021-03-15 05:56:04
إيران تجدد نفيها: لم ندعم مستهدفي القواعد الأميركية في العراق

الامن النيابية تكشف عن أجندة الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين العراق وأميركا

Date: 2021-04-04 16:08:10
الامن النيابية تكشف عن أجندة الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين العراق وأميركا

واشنطن تكشف موعد استئناف الحوار الاستراتيجي مع العراق

Date: 2021-03-23 20:27:10
واشنطن تكشف موعد استئناف الحوار الاستراتيجي مع العراق

انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجيّ العراقيّ-الأميركيّ

Date: 2021-04-07 15:16:16
انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجيّ العراقيّ-الأميركيّ

أمريكا تحذر من مصير للعراق مشابه لسوريا ولبنان وتلخص مطالبها بالحوار مع بغداد

Date: 2020-06-12 17:34:32
أمريكا تحذر من مصير للعراق مشابه لسوريا ولبنان وتلخص مطالبها بالحوار مع بغداد

واشنطن: العلاقة بين بغداد وأربيل شهدت تطورا باتجاه حل المشكلات

Date: 2021-04-07 15:36:35
واشنطن: العلاقة بين بغداد وأربيل شهدت تطورا باتجاه حل المشكلات