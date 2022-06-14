"الحنّانة" تفجر مفاجأة: تحرك مرتقب قد يغيّر موقف الصدر

شفق نيوز/ كشف مصدر مقرب من "الحنّانة"، مقر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الثلاثاء، عن تحرك قد يضع الصدر في موقف يعيد فيه النظر بقرار انسحابه من العملية السياسية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، "بحسب المعلومات الواردة، فإن هناك اجتماعاً مرتقباً سيعقد بين زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني وزعماء تحالف السيادة (محمد الحلبوسي، خميس الخنجر)، وقد تخرج عنه توصيات أو مقررات معينة، قد تغيّر من موقف الصدر تجاه العملية السياسية، لاسيما إذا كانت إيجابية تتماشى ومتطلبات المرحلة في تشكيل حكومة قوية بعيدا عن التوافقية".

وكشف مصدر مطلع، أمس الاثنين، لوكالة شفق نيوز، عن عقد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر اجتماعاً قريباً وصفه بالمهم لاتخاذ قرار "موحد" بعد انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان العراقي.

وبشأن المبادرات التي تعمل عليها قيادات سياسية، قال المصدر المقرب من الصدر لوكالة شفق نيوز، "وصلتنا معلومات عن مبادرة يطرحها رئيس الجمهورية، لكن الأمر يبقى برمته رهناً بالصدر".

وحول الحديث عن عزم المسؤولين الحكوميين التابعين للتيار الصدري، الاستقالة على غرار نواب الكتلة الصدرية، قال المصدر: لا وجود لهكذا توجه".

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر مطلع في الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية عدا التيار الصدري، أن وفداً يضم بعض قيادات الإطار سيذهب الى الحنّانة في محافظة النجف، في محاولة لإقناع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالعدول عن قرار الانسحاب من العملية السياسية.

يأتي ذلك بالتزامن مع ما كشفه مصدر مقرب من رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، لوكالة شفق نيوز، عن قرب إطلاق مبادرة تهدف الى انهاء الأزمة السياسية وإعادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى العملية السياسية بعد الانسحاب منها.