"الحنانة" تعلق على مخاوف تفرد "الصدر" بالسلطة وتؤكد: لن نفرض مرشحنا بالقوة

شفق نيوز / أكد التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، أن (الصدر) لا يسعى إلى التفرد بالقرار السياسي أو بالسلطة، كونه يعتمد مبدأ العمل وفق قاعدة (شركاء الوطن).

وأوضح ممثل الصدر في محافظة ذي قار، إبراهيم الجابري، لوكالة شفق نيوز، أن "الصدر ليس لديه سعي للتفرد بالسلطة ومعروف عنه انتماءه للوطن وحرصه على أن يكون العمل لأجل الوطن والشعب".

وأضاف الجابري، أن "الصدر يسعى لتشكيل تحالف لخدمة الوطن انطلاقا من مبدأ أو قاعدة (شركاء الوطن) وهذا ينفي ما يحاول البعض الترويج له، كما يبدد مخاوف بعض أطراف العملية السياسية التي تخشى من تحكم الصدر بالسلطة".

هذا وأعلنت أطراف سياسية متعددة خشيتها من تشكيل حكومة صدرية خوفا من تدخل الصدر في إدارتها بشكل مباشر.

لكن الجابري، عزا ذلك إلى أمر آخر وهو تخوف تلك الأطراف من تصدر الصدريين للمشهد، وإعادة فتح ملفات الفساد وما يتبعها من تبعات".

من جانبه، أبلغ مصدر من الحنانة- مقر الصدر في النجف-، وكالة شفق نيوز، أن "الأطراف السياسية الرافضة لتسنم الصدريين الحكومة تخشى إعادة النظر بملفات الفساد السابقة والحالية وإحالة المتورطين بتلك الملفات إلى القضاء ومحاكمتهم".

وأشار المصدر، إلى أن هذا الأمر بحد ذاته "يشكل هاجس قلق لهم ومن هنا تأتي محاولات الغاء نتائج الانتخابات وإعادة العد والفرز يدوياً لجميع المحطات الانتخابية".

ونوه إلى أن "الصدر بعث أكثر من رسالة اطمئنان لشركائه في العملية السياسية، أهمها سلسلة المفاوضات التي تقودها اللجنة التي شكلها الصدر بنفسه للوصول إلى تفاهمات مع جميع الأطراف الراغبة بالتعاون مع الصدر لتشكيل حكومة قوية قادرة على إعادة إعمار البلاد وتفعيل قطاعاته الانتاجية المختلفة".

وحول مخاوف الشركاء السياسيين في الحكومة المقبلة من تدخل محتمل من الصدر بأداء رئيس الحكومة الجديد، ذكر المصدر، أن "الصدريين سيرشحون رئيس الحكومة القادم بعد حصوله على تأييد الجميع بمعنى مرشح الكتلة الصدرية لن يفرض بالقوة ومن هنا يتبين للجميع حرص الصدر على مصلحة البلاد"، مختتما حديثه بالقول "مخاوف السياسيين مبالغ بها والهدف منها عرقلة إجراءات تشكيل الحكومة بسرعة".