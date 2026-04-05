الحميداوي يستبق "مساء الثلاثاء": لا فتح لهرمز وسوريا انضمت لجبهة المحور

شفق نيوز- بغداد

صعّد الأمين العام لكتائب حزب الله في العراق أبو حسين الحميداوي، يوم الاثنين، لهجته معلناً أن مضيق هرمز "لن يُفتح أمام الأعداء"، وذلك قبل مهلة حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء الثلاثاء لإعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي الذي لوّح فيها بضرب البنى التحتية الإيرانية إذا لم يُستأنف العبور.

وتُعد كتائب حزب الله واحدة من أقرب الفصائل العراقية المسلحة إلى إيران، وهي الفصيل الأبرز داخل ما يُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق".

وقال الحميداوي، في بيان، إن الحرب الدائرة ضد إيران دخلت أسبوعها الخامس، وأن أي محاولة لفتح المضيق بالقوة ستعني، على حد قوله، غياب "منصات نفط أو غاز"، لافتاً: "عليهم أن يعوا معادلة اليوم: إما الأمن للجميع أو لا أمان لأحد، وإما الخير للجميع أو يُحرم منه الجميع".

ويأتي ذلك في وقت قال فيه ترمب، إن أمام إيران حتى مساء الثلاثاء لفتح مضيق هرمز، وإلا فإنها "لن يبقى لديها محطات كهرباء ولا جسور قائمة". وبعد ذلك بساعات، نشر ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي عبارة مقتضبة قال فيها "الثلاثاء، الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي"، من دون أن يذكر إيران بالاسم.

لكن الحميداوي قال في بيانه: "قد بدأوا يستغيثون بجهات عدة لعقد هدنة ليتمكنوا من إخلاء شتاتهم… وإن موازيين العالم تتغير بعد مقتل (المرشد الإيراني) علي خامنئي".

كما أشار إلى دخول ما وصفها بجبهة سوريا "إلى حربنا الدفاعية، التي سيكون لها آثار جسيمة على الأعداء". من دون الإشارة تفاصيل أكثر، داعياً إلى استمرار التظاهرات والتبرعات دعماً لإيران.