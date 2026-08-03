الحميداوي يرفض تفكيك سلاح "المقاومة": سنطوره ونعظم ترسانته

شفق نيوز- بغداد

أكد الأمين العام لكتائب حزب الله، أبو حسين الحميداوي، مساء اليوم الاثنين، رفض "فصائل المقاومة" تسليم سلاحها، معلناً عن التوجه نحو "تعظيم" ترسانة الأسلحة.

وشدد الحميداوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على "مواصلة الجهاد في سبيل الله، وردع كل معتد، ليدفع أثمان اعتدائه مضاعفة، لا سيما ما ارتكبه العدو الأميركي السعودي من جريمة بحق أبنائنا، في سابقة خطيرة تنذر بتداعيات قد تؤسس لمرحلة جديدة في المنطقة".

واعتبر أن ذلك "مدعاة إلى تمسكنا بسلاح المقاومة، وعدم التفريط به، بل تطويره وتعظيم ترسانته، والسعي لتنقية فضائنا الأمني، مع التشديد على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الأمنية وحفظ الأسرار، بما يتناسب وحجم التحديات، لردع كل من يريد بنا شراً في حروب هذه المرحلة؛ تلك الحروب التي لم تنفك عن مواءمة الجهاد العسكري مع الجهاد الإعلامي لمواجهة الأعداء وأذنابهم ببأس شديد وثبات لا يتزعزع".

وكانت هيئة الحشد الشعبي قد أعلنت في 29 تموز/ يوليو الماضي، أن ما لا يقل عن 20 عنصراً من الحشد لقوا حتفهم، وأُصيب 32 آخرون، جراء هجمات شنّتها طائرات مقاتلة أميركية وسعودية استهدفت مقرات للحشد الرسمية في عدد من المحافظات العراقية.

وعلى إثر ذلك، نددت القوى السياسية والفصائل المسلحة في العراق بالقصف المشترك الذي شنته القوات السعودية والأميركية.