الحملات الانتخابية تعطل جلسات البرلمان وترحل القوانين للدورة المقبلة

شفق نيوز/ أكد النائب عن تحالف سائرون محمود الزجراوي، اليوم الثلاثاء، أن الحملات الانتخابية والدعاية المبكرة لبعض النواب، هي وراء تعطيل جلسات مجلس النواب.

وقال الزجراوي، لوكالة شفق نيوز؛ ان "الحملات الانتخابية والدعاية المبكرة لبعض النواب والكتل السياسية والأحزاب، هي وراء تعطيل جلسات مجلس النواب، فهؤلاء منشغلين بهذه الحملات في مناطقهم وتاركين العمل التشريعي، وهذا أثر بشكل كبير على عقد الجلسات".

وبين أن "انشغال هؤلاء النواب بالحملات الانتخابية من الآن وترك العمل التشريعي ادى الى تأخير تشريع الكثير من القوانين، وهو ايضا سيؤدي الى ترحيل الكثير من القوانين الى الدورة البرلمانية المقبلة، وهذه الأمر ايضا اثر بشكل كبير على الدور الرقابي للبرلمان وليس التشريعي فقط، فإن انشغال النواب بالحملات الانتخابية عطل ملفات الاستجوابات".