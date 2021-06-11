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الحملات الانتخابية تشل البرلمان.. قوانين عالقة ترحل إلى الدورة المقبلة

Category: سیاسة

Date: 2021-06-11T14:31:49+0000
الحملات الانتخابية تشل البرلمان.. قوانين عالقة ترحل إلى الدورة المقبلة

شفق نيوز / استبعد النائب عن تحالف الفتح، محمد كريم البلداوي، يوم الجمعة، إقرار أي قانون مهم خلال الفترة التشريعية المتبقية، بسبب تعمد تعطيل جلسات البرلمان والانشغال بالحملات الانتخابية.

وقال البلداوي، لوكالة شفق نيوز، إن "كتلا سياسية تعطل عقد جلسات البرلمان، لحماية وزرائها من الاستجوابات، وعدم جديتها في إقرار قوانين مهمة في البلاد، إلى جانب انشغال الكثير من أعضاء البرلمان بالحملات الانتخابية".

ورغم حديثه عن تعطيل عمل المجلس النيابي، رجح النائب البلداوي، إقرار  "قوانين محدودة، لا ترقى إلى أهمية يصبوا إليها الشعب في حال انعقاد الجلسات"، منتقدا في الوقت نفسه "السبات الذي يعيشه البرلمان العراقي وعدم وجود أي نوايا جادة لعقد جلسة برلمانية لمناقشة وبحث القضايات والتحديات المهمة والخطيرة التي تعيشها البلاد على مستويات عدة".

ودعا البلداوي، رئاسة البرلمان، إلى "إلزام الأعضاء بمعاودة جلسات البرلمان  لاستكمال الاستحقاقات التشريعية المهمة، وإبعاد أي مصالح أخرى عن واجبات المجلس النيابي".

ويواجه البرلمان العراقي انتقادات شعبية لاذعة بسبب تغيب أعضائه، وتعطيل مهامه طيلة الاشهر الماضية، إثر انشغالهم بالدعاية الانتخابية والترويج لأغراضهم الحزبية.

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